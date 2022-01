Bijeenkomst over woongenot en/of verloedering Vlissingse binnenstad afgelast

De twee Vlissingse oppositiepartijen POV en CDA wilden aanvankelijk eind november al van bewoners horen hoe het leven in de binnenstad en omgeving hen beviel. Ze vragen zich af of Vlissingen, in de ogen van inwoners, verloedert. Ervaren bewoners van de binnenstad en directe omgeving vooral woongenot of ergeren ze zich aan zaken als zwerfafval, bouwvallen, leegstand en parkeeroverlast, wilden de partijen graag weten.

Geen verkiezingsbijeenkomst

De Sint Jacobskerk is weliswaar groot, maar handhaving van regels als anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes maken spreken door microfoons en met elkaar discussiëren te moeilijk. Nu de bijeenkomst op woensdag 19 januari nog onder voorwaarden zou moeten worden gehouden, zien de twee fracties er vanaf. ,,Een nieuwe datum prikken, is vlak voor de verkiezingen niet handig. De bijeenkomst was niet bedoeld als verkiezingsbijeenkomst”, verklaart CDA-raadslid Coen Bertijn.

Hij voegt er aan toe dat de bijeenkomst waarschijnlijk op een later tijdstip alsnog op de rol staat. ,,Want wij willen natuurlijk ook na maart graag van bewoners horen wat er goed gaat en wat minder tevreden stemt. Ik ga er vanuit dat we, afhankelijk van het tijdstip van aantreden van een nieuw college, net voor of na de zomer alsnog een bijeenkomst over woonervaringen houden. Of we dat dan als CDA doen of samen met de POV en eventueel andere partijen bekijken we dan nog eens.”