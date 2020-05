Bij apotheek De Singel in het ziekenhuis pakt een robot de doosjes, potjes en tubes

Bij Tuinderij Plantalia kunnen deelnemers straks zo veel oogsten als ze willen: ‘Mensen nemen eerder te weinig mee’

5 mei RITTHEM – Het was dinsdag prima weer om in de tuin bezig te zijn. Dat gebeurde dan ook aan de Welzingseweg, waar werd gewerkt aan Tuinderij Plantalia, een zelfoogst- en pluktuinderij in Ritthem. Initiatiefnemer Karin Körver verwacht dat er vanaf juni geoogst kan worden.