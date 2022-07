‘Biggekerksedag mag en zal niet verloren gaan’

Sinds 1983 wordt deze dag georganiseerd door Jos van Keulen en een aantal andere vrijwilligers. Ondanks meerdere verzoeken lukte het niet anderen te interesseren de organisatie over te nemen, waarop hij onlangs liet weten dat deze editie de laatste wordt. ,,Want we kunnen niet blijven doorgaan.” Maar Corina de Visser is ervan overtuigd dat 2022 niet het laatste jaar wordt van deze dag. Ook Ivo Kuijpers zegt dat het niet zover mag komen. Hij vermoedt dan ook dat er voldoende inwoners van het dorp op zullen opstaan om het werk van Jos van Keulen en de andere oude vrijwilligers voort te zetten.