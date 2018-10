Biggekerkse schrijft en regisseert ‘Lekker dan’, een webserie over problemen millennials

AMSTERDAM - ‘Lekker dan’, een tiendelige webserie over de wederwaardigheden van twee huisgenotes van eind twintig, gaat morgen (vrijdag) om 15.00 uur in première bij NPO3.nl. De comedyserie is geschreven en geregisseerd door de 29-jarige uit Biggekerke afkomstige Astrid van Keulen.

Vrouwen van midden twintig tot midden dertig (millennials) zijn vaak heel wat meer bezig met werk en hun toekomst dan met de zoektocht naar de ideale man of vrouw, ziet en ervaart de tegenwoordig in Amsterdam wonende Van Keulen . ,,Ze denken niet aan de vorming van het ideale gezin, maar worstelen met vragen als: Wie wil ik zijn nu ik de arbeidsmarkt op ga? Wie kan ik zijn? Hoe ver durf ik daarvoor te gaan? En wat en wie ben ik als ik geen carrière wil maken?”

Bekijk hier de trailer van 'Lekker dan'

Astrid worstelde een paar jaar terug ook met zulke vragen en wilde er al langer een serie over maken. Samen met producer Martijn Koevoets, die haar aanspoorde ‘gewoon te beginnen’, leurde ze twee jaar met een proefaflevering van twee millennials die dreigen vast te lopen in werkloosheid of juist in een uitdagende baan. Nu ze drie dagen in de week als dramaturg voor AVROTROS werkt - ‘ik begeleid de makers van dramaproducties, geef ze tips en feedback’ - kreeg ze een voet tussen de deur.

Volledig scherm Astrid van Keulen, schrijver en regisseur van de webserie ‘Lekker Dan’ © AVROTROS

Regisseren

,,Toen ik de pilot-aflevering liet zien en mijn ideeën ontvouwde voor de serie kreeg ik van de mensen van AVROTROS de kans om de webserie te maken. Ik mocht het ook gelijk regisseren. Super-super-gaaf." In ‘Lekker dan’ proberen Lykke en Marijn, huisgenoten van eind twintig, de jungle van de arbeidsmarkt en alle chaos in hun persoonlijk leven te overleven, werft het persbericht van de omroep. Net begonnen aan haar eerste baan wordt Lykke, voor haar totaal onverwacht, ontslagen en Marijn is een jonge advocate, wier ambities in de knel komen met haar principes.

Lykke belandt in een zwart gat, want hoe dealt een carrièretijger met werkloosheid? Marijn had haar loopbaan al helemaal uitgestippeld, maar wordt geconfronteerd met een baas die een ‚affaire’ met haar begint. Wil of moet ze daar in mee om haar doelen te bereiken of zoekt ze toch een eigen weg? Van Keulen heeft de affaire er niet in geschreven om aan te haken bij de #metoo-discussies. ,,Het machtsthema is van alle tijden. In ‘Lekker dan’ gaat het er meer om hoe Marijn met die machtspositie van haar baas omgaat.”

Lachen

Astrid voegt er direct aan toe dat 'Lekker dan' vooral een comedy is. Ook om zwaardere kost valt vaak te lachen. AVROTROS wil ‘jonge makers de kans geven zich te laten zien’. Ze hoopt te worden gezien met de webserie - tien afleveringen van zes, zeven minuten per keer - voor en door millennials. Ze hoopt dat 'Lekker dan' de opmaat is naar meer: eerst een vervolg op de eerste serie en later langere televisieproducties. Van Keulen verwacht dat ‘Lekker dan' vooral aanslaat bij leeftijdgenoten. ,,Maar ook jongeren, die nog gaan studeren, of ouderen die die tijd achter zich hebben liggen, kunnen er plezier aan beleven.’’

De serie verwijst nergens naar haar Zeeuwse wortels, bekent Astrid na enig nadenken. ,,Maar ik voel me nog steeds Zeeuwse. Ik heb van jongs af aan veel bewondering voor het doorzettingsvermogen van opa Van Keulen, die in een moeilijke tijd onder zware omstandigheden een transportbedrijf op poten zette. Iets van dat doorzettingsvermogen had ik ook nodig om ‘Lekker dan’ online te krijgen.”