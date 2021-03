Biggekerkse buren liggen wakker van hotelplannen

Kopers in de rij voor Essenvelt: ‘Veel Middelbur­gers zijn toe aan een volgende stap’

27 februari MIDDELBURG - En hopla, weer een wijk gevuld. De woningen in Essenvelt staan nog amper op papier of de belangstellenden staan alweer in de rij. Vierhonderd huizen zijn peanuts in Middelburg.