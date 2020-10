Bierkoerier uit Oost-Souburg staat vrijwel droog nu alcoholverkoop na 20.00 uur niet mag

Sharon wil haar speurtoch­ten over heel Zeeland uitrollen: ‘Lekker buiten nieuwe dingen ontdekken’

22 oktober VROUWENPOLDER - Het is één van de weinige dingen die in coronatijd nog wel kan: naar buiten, de natuur in. Wie dagelijks met kinderen thuis zit, zoekt vermaak. Zeker in de vakantie. Zodoende is Sharon van Ekeris (40) uit Kamperland op het idee gekomen om in de provincie speurtochten uit te zetten. ,,Lekker ouderwets, maar kinderen vinden het fantastisch.”