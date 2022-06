Op de vraag wanneer ze lid is geworden van De Vrolijke Tippelaars, begint ze te lachen. ,,Geloof het of niet, maar ik ging al mee in de buggy. Mijn moeder was lid vanaf de oprichting in 1959. Ik ging dus al mee toen ik nog niet eens kon lopen. En vanaf het moment dat ik dat wel kon, heb ik hem ook altijd meegelopen. Hartstikke leuk, vond ik dat. Vroeger had je nog van die kindergroepen, dan liepen we de tocht met een hele club kinderen. Keurig in rijtjes naast elkaar. En maar liedjes zingen. Echt heel gezellig. We startten in die tijd nog bij Hotel Huyvers in Westduin. Toen ik op de middelbare school zat, ben ik gestopt, maar in 1991 ben ik weer lid geworden. En ja, daarna al snel in het bestuur gekomen. Inmiddels woon ik in Hansweert, maar ik ben altijd lid gebleven.”