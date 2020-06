Bezwaren tegen uitbreiding aantal helikoptervluchten op vliegveld Midden-Zeeland van tafel geveegd

VIDEO Voor de laatste keer kijken bij de befaamde discotheek ‘de Hooizolder’

4 juni WESTKAPELLE - Op veertienjarige leeftijd danste Jozien Boot (61) op muziek van The Hollies, Bee Gees en Rolling Stones in De Hooizolder. Ze heeft goede herinneringen aan die tijd. Donderdagochtend kwam ze nog even kijken naar de plek waar ze samen met vrienden en vriendinnen uit Westkapelle zo’n leuke tijd had. ,,Feitelijk was ik toen te jong want je mocht pas als zestienjarige naar deze disco”, herinnert zich nog goed. Maar binnen komen was geen punt. ,,Dat lukte wel.” Ze wijst naar een hoek van de disco waar ze samen met haar vrienden altijd was te vinden. ,,Ik was nieuwsgierig wat hier gebeurde. Ik woonde hier vlakbij en wilde hier ook dansen.”