Bezoekers vol lof over natuurgebied Oranjezon

Horeca: Panden Middelburg opgekocht voor verhuur aan toeristen

21 februari MIDDELBURG - De Middelburgse woningmarkt lijdt onder projectontwikkelaars die panden opkopen voor de verhuur aan toeristen. Dat stelt de afdeling Middelburg van de Koninklijke Horeca Nederland in een brief aan de raadsleden. Wethouder Johan Aalberts maakt zich daar echter geen zorgen om. ,,De toeristenmarkt is volop in beweging. Meer toerisme is goed voor de economie.”