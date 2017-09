Bezoekers nieuwe bibliotheek Vlissingen: 'Te weinig boeken'

EpJan Kwast, Vlissingen (foto bovenaan artikel)

,,Ik vind het heel erg leuk opgezet, zo met die leeshoeken voor kinderen en het café erbij. Het is heel toegankelijk geworden. En de ruimere openingstijden zijn natuurlijk een gouden greep. Een nadeel is dat er veel minder boeken zijn dan in de oude bieb. Maar die kan je gewoon nog bestellen. Wel vind ik het nog steeds heel jammer dat de oude bieb weg is. Zeker ook voor het personeel dat de oversteek naar de nieuwe bieb niet heeft mogen maken."

John Bostelaar, Vlissingen

Volledig scherm John Bostelaar © Dirk Jan Gjeltema

,,Het is wel even wennen, hier. Er is veel te weinig aanbod. Mijn eerste indruk is dat er vooral veel minder informatieboeken zijn te vinden. Maar nogmaals, dat is mijn eerste indruk. Ik neem dit keer zelf geen boeken mee, want ik heb nog genoeg thuis staan. Wel heb ik net wat tijdschriften ingeleverd, die lenen ze nu blijkbaar ook niet meer uit. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Maar verder ziet het er wel echt leuk uit. Daar hebben ze flink hun best op gedaan."

Esther Geluk en Yvonne Delst, Vlissingen

Volledig scherm Esther Geluk (links) en Yvonne Delst © Dirk Jan Gjeltema