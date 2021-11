Bezoekers die De Kift in de Machinefabriek misten, kunnen vandaag nog op een Dwaalspoor worden gebracht door Meetsysteem

Omwonenden bezorgd over reddingshe­li­kop­ters in Arnemuiden: ‘Snel overleg met provincie en Bristow’

ARNEMUIDEN - Omwonenden van vliegveld Midden-Zeeland maken zich zorgen over mogelijke overlast van reddingshelikopters die vanaf juli volgend jaar vanaf Arnemuiden gaan vliegen. Vliegvelddirecteur Enno Belderok snapt dat wel, maar benadrukt ook dat hij niet degene is die de antwoorden kan geven. ,,Het is heel vervelend dat er nu zo op ons wordt geschoten.”

5 november