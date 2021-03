Bewoners winnen slag om leefbaarheid Sint Laurens maar verliezen strijd tegen nieuwe wijk

Is privacy van de passant wel veilig onder de camera van de slimme straatlan­taarn?

10 maart MIDDELBURG - Straatlantaarns in Middelburg gaan feller branden als daar veel mensen voorbij komen. Of juist zwakker als het rustig is. Om de drukte te meten zijn camera’s opgehangen die de passanten registreren. Maar, vraagt de PvdA zich af, is de privacy van de wandelaar of fietser dan nog wel veilig?