Bewoners Vlissingse flat willen hellingbaan, gemeente weigert: ‘Maar dat liftje piept en kraakt en doet het vaak niet’

De frèle hoogbejaarde mevrouw Davidse heeft dinsdagochtend moeite om op de been te blijven bij de ingang van de A.J. van Hagenflat in Vlissingen. De harde wind staat vol op de ingang van het gebouw aan de Paul Krugerstraat. Even snel naar binnen zit er niet in voor de 90-jarige met rollator.

De entreehal ligt vier traptreden, 75 centimeter, hoger dan de stoep. Via een klein invalidenliftje kunnen minder mobiele bewoners naar de hal. ,,Dat liftje is niet fijn, het piept en kraakt en is vaak kapot", verzucht mevrouw Davidse. ,,De bediening is niet makkelijk, de knoppen werken ook niet altijd goed.’’ Een hellingbaan zou ideaal zijn, vindt ook de 63-jarige Willem-Jan Gasille: ,,Dit is niet handig zo en voor veel ouderen is dat liftje ook niet werkbaar.”