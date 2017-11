Bewoners Vlissings Sandenburg eisen aanpassing woonstraat

Een groot aantal bewoners - 'iedereen die thuis was, heeft getekend' - van Sandenburg is de putten en hobbels in hun woonstraat zat. Ook balen ze er van dat auto's afgebroken spiegels, krassen en deuken oplopen door in het nauw komende fietsers en stekelige struiken langs de straatkant. Bij de laatste herbestratingswerkzaamheden in de wijk is Sandenburg overgeslagen, terwijl onderhoud van het wegdek heel hard nodig is, schrijven bewoners in een brief aan B en W.