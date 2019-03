Bewoners van Middelburgse flat durven niet meer met ‘horrorlift’

Mensenrech­ten­ver­de­di­ger uit India komt op adem in Middelburg

18:53 MIDDELBURG - De Indiase mensenrechtenverdediger Akram Akhtar Chouhan verblijft de komende drie maanden in Middelburg. Hij krijgt hier de kans om in een veilige omgeving tot rust te komen, cursussen te volgen en nieuwe contacten te leggen voor zijn werk in India.