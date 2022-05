Bewoners van Kop van het Dok wonen niet alleen prachtig, maar hoeven zich ook geen zorgen te maken over zorg

Het hoogste punt is zo goed als bereikt. Met platte daken op de woontorens ligt het drinken van ‘pannenbier’ niet voor de hand. Maar WVO Zorg viert volgende week woensdag (de dag voor Hemelvaart) wel een klein feestje, omdat het hoogste punt van de Kop van het Dok is bereikt. De zeventiende bouwlaag van de middelste woontoren zit er dan op, zodat ook aan de afwerking van Dok 2 kan worden begonnen. De laagste toren, Dok 3 aan de kant van de Aagje Dekenstraat, is binnen een paar maanden ook op de gewenste hoogte van elf bouwlagen, verwacht Peter Hoefkens.

De manager facilitair bedrijf van WVO Zorg houdt als projectleider de voortgang van de bouw nauwlettend in de gaten. Hij is tevreden dat de bouw voorspoedig verloopt. Rond de jaarwisseling kunnen huurders en eigenaren van appartementen in Dok 2 in hun woningen terecht. Een kwartaal later, tegen Pasen volgend jaar, krijgen ook kopers van Dok 3 de sleutel van hun appartement.