Bewoners van balkon gehaald bij woningbrand in Vlissingen

Dertig maanden cel geëist tegen Souburger voor brandstich­ting

Dat het niet bepaald handig is om in bed te roken, daar is de 35-jarige O. B. uit Oost-Souburg inmiddels wel achter. Zijn woning bijna uitgebrand, een verbod van woningbouwvereniging om de komende drie jaar een woning te huren. Woensdag, in Middelburg hoorde hij voor brandstichting een gevangenisstraf van dertig maanden tegen zich eisen. Plus dat hij ook nog een dikke duizend euro aan schadevergoeding zou moeten betalen.

14 december