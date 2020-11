Bewoners planten bomen voor nog groener Claverveld

Het aanplanten van de bomen in de tuinen is onderdeel van het Europese Co Adapt project waar de gemeente Vlissingen partner in is. Dit project richt zich op het inspelen op klimaatverandering in samenwerking tussen overheden en bewoners en het toepassen van ‘groene’ oplossingen. Een groene tuin zorgt volgens de gemeente voor verkoeling op warme dagen en is beter in staat om de steeds heftigere buien te verwerken.