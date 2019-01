Bewoners over brandstichting: ‘Ons zoontje lag daarboven te slapen, zijn raam was al gebarsten’

De bewoonster (33) zat woensdagmiddag met haar vriend (32) rond 14.00 uur in de woonkamer van hun huurhuis aan de Zandkreekstraat. Haar vriend hoorde via de babyfoon dat hun zoontje in zijn kamer boven wakker werd en wilde hem gaan halen. In de gang zag hij rook uit de keuken komen. Hij deed de deur open en zag dat er brand in de tuin woedde.

‘Het had niet langer moeten duren’

De ravage is groot. Het glas van het keukenraam spatte uiteen door de hitte. De tuinmeubelset, waar de brand ontstond, is volledig verkoold, net als de kozijnen van het keukenraam en het slaapkamerraam van hun zoontje. “Het had niet langer moeten duren”, zegt de bewoonster. “Zijn raam is niet uit elkaar gespat, maar was wel al gebarsten.” Gelukkig was het raam dicht, zodat hij geen rook heeft ingeademd. Hij heeft niets van de brand gemerkt.



De politie vermoedt brandstichting. “Er lag geen vuurwerk”, vertelt het stel. “En het kon ook niet van een sigaret zijn geweest. Het was koud en nat.” Ze hebben geen vijanden en snappen niet wat de brand veroorzaakte. Donderdag gaan ze naar het politiebureau, waar ze meer informatie krijgen over het sporenonderzoek. Voorlopig zitten ze in onzekerheid en in de kou, want ook hun verwarmingsketel in de keuken ging kapot door de brand.