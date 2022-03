Bewoners mogen meedenken over groener en veiliger Bloemenbuurt

VIDEO Zeelandica­na in De Piek: JP de Klerk schreef tijdens coronaperi­o­de alleen Nederlands­ta­li­ge liedjes

Na succesvolle jaren als frontman van JP & The Seeger Session Band bracht JP DeKlerk in 2017 zijn eerste solo album Old Cold Church Road uit. De singer-songwriter uit Middelburg maakte in coronatijd een succesvolle switch van Engelstalige naar Nederlandstalige muziek en speelt zaterdag in De Piek in Vlissingen.

3 maart