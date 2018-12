Bewoners Kasteelstraat over fatale steekpartij: ‘Betreurenswaardig incident’

VLISSINGEN - Veel omwonenden bleken woensdagmorgen niet of nauwelijks iets meegekregen te hebben van de steekpartij waarbij een Vlissinger om het leven kwam en het onderzoek van de politie. Vlissingers die in de buurt woonden, sliepen rustig verder. Een enkeling die nog wel wakker was, merkte de aanwezigheid van een ambulance en diverse politiewagens niet eens op. Verschillende bewoners van de straat zeiden dat de bewoners van het onderzochte (studenten)huis niet eerder overlast veroorzaakten.

Veel Kasteelstraatbewoners zien de steekpartij als een ‘betreurenswaardig incident’. Omwonenden benadrukten dat de straat, in het recente verleden nogal eens in het nieuws vanwege drugshandel of overlast van kamerhuurders, juist steeds gezelliger wordt. Mede omdat bij misstanden bij politie en gemeente worden ingelicht, waarna ook direct actie wordt ondernomen.

,,Het is natuurlijk vreselijk voor het slachtoffer en het leed voor nabestaanden is er niet minder om. Maar ik ga er vanuit dat het een betreurenswaardig incident is, dat niet aan onze straat is verbonden en niets met criminele activiteiten te maken heeft. Ik voel me in elk geval niet minder veilig in onze straat”, liet een bewoonster van de Kasteelstraat weten.