Bewoners in de bres voor glinten, de Westkapelse tuinhekjes

Drie verschillende inwoners willen voor hun woningen glinten plaatsen, zo hebben ze de gemeente recent laten weten. Dat kan niet omdat de grond officieel van de gemeente is. Om ervoor te zorgen dat het wel kan, komt er een speciale regeling. De aanvragers mogen de grond vier jaar voor niets gebruiken en moeten daarna pas huur betalen. Wel moeten ze tweehonderd euro legeskosten overmaken naar de gemeente.

De glinten zijn karakteristiek voor Westkapelle, net als de rode dakpannen en de lage dakgoten. Het zijn betonnen paaltjes die met elkaar verbonden zijn via ijzeren stangen. Ze staan vooral voor woningen die direct aan het trottoir of de stoep grenzen. Door het zeeklimaat zijn in Westkapelle vrijwel geen bomen te vinden. Bewoners lossen het gebrek aan groen soms op door binnen de glinten keurige perkjes aan te leggen. Anderen betegelen dat afgebakende voortuintje.

Niet zover als twintig jaar terug

Jan Kalant van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle is blij dat de gemeente wat doet om ervoor te zorgen dat glinten blijven. Tegelijkertijd vindt hij het opmerkelijk dat niemand vanuit het gemeentehuis in Domburg even de moeite nam te vragen of de stichting nog adviezen heeft om ervoor te zorgen dat zoiets typisch Westkappels behouden blijft.

De regeling voor behoud van de voortuinhekjes gaat niet zover als twintig jaar geleden. De gemeente Veere stelde toen vijftig gulden (22,69 euro) per strekkende meter beschikbaar voor het aanbrengen of verbeteren van de hekwerken. Dat leidde ertoe dat er heel wat inwoners weer betonnen paaltjes plaatsten. In 2014 werd die regeling afgeschaft.

Authentiek

Nel Minderhoud (75) is ook blij dat de gemeente ervoor zorgt dat er meer glinten komen in haar dorp. Ze weet nog goed dat in de jaren zestig en zeventig veel glinten werden gesloopt omdat inwoners er niets aan vonden. ,,Gelukkig kwam daarna een kentering en wilden mensen ze toch weer waardoor er weer werden geplaatst.”

Haar zoon woont aan de Markt en heeft nog authentieke vooroorlogse glinten voor zijn huis staan, ze wijst ze aan. Die zijn wat groter dan die van na de oorlog. Hoe dat komt, dat weet ze niet precies. Maar het verschil tussen al die verschillende glinten vindt ze wel mooi.

Als geboren en getogen Westkapelse weet ze dat er altijd huizen waren en zijn die wel en geen glinten hebben. ,,Maar ik weet ook dat ze echt horen bij Westkapelle. Er is geen plaats op Walcheren waar er zoveel staan.”