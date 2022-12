Bewoners die verdacht worden van brandstichting in azc blijven langer vastzitten

AZC moet maanden wachten op meterkas­ten. ‘Maar zelfs kamers op etage van de brand zijn nog intact’

Herstel van het uitgebrande azc in Middelburg gaat veel tijd kosten. Begin januari valt het besluit of de eerste dertig mensen kunnen terugkeren. Daarna kan het nog maanden duren voor de rest van het gebouw weer bewoonbaar is.

22 december