Bewoners centrum Vlissingen tegen soepelere regels voor de coffeeshops

Volgens Leenstra tekent iedereen bij wie ze aankloppen een brief aan de raadsfracties. ,,We hebben al zo’n vijftig handtekeningen.” Daarin spreken de bewoners zich uit tegen het loslaten van het criterium waarin staat dat alleen geregistreerde Nederlanders softdrugs mogen kopen. Hij benadrukt dat ze de handtekening van één bewoner niet vragen. ,,Van burgemeester Bas van den Tillaar. Hij woont hier ook, maar hem benaderen we niet. Want hij moet als voorzitter van de gemeenteraad neutraal blijven.”

‘Drugstoeristen vanuit heel Walcheren komen naar Vlissingen'

Ze vrezen dat het nog veel drukker wordt met klanten als de gemeente de regels voor de coffeeshops versoepelt. ,,Zeker tijdens de vakantieperiode. Dan zullen toeristen vanuit heel Walcheren naar Vlissingen komen om hier hun softdrugs in te slaan. Want in andere plaatsen zijn geen coffeeshops, zodat wij als bewoners geconfronteerd worden met de overlast die die kopers veroorzaken.”

‘Wij zijn te lang geschoffeerd en genegeerd’

In de brief aan de gemeenteraad pleiten de bewoners van de binnenstad voor verplaatsing van de Vlissingse coffeeshops naar de rand van de stad. Dat zal volgens hen een positief effect hebben op het woon- en leefklimaat in de binnenstad. De parkeeroverlast door klanten van de coffeeshops is dan verleden tijd. Maar ook neemt dan de verkeersveiligheid toe, aldus de brief van de bewoners. Ze benadrukken verder dat er vanwege de coffeeshops in de binnenstad vaak keiharde muziek klinkt, dealers met elkaar vechten, bewoners worden bedreigd en dat dealers aan minderjarigen verkopen. Wat hen vooral steekt is dat de aanpak van dat alles geen prioriteit heeft. Daarom schrijven ze ook: ,,We zijn te lang getraineerd, geschoffeerd en genegeerd. Er komt een moment dat we het niet meer pikken. En dat moment komt snel dichterbij.”