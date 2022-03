Bewoner woning is verdachte van brandstichting in Oost-Souburg

‘Soms zaten er meer dan duizend mensen in de Vlissingse kerk’

VLISSINGEN - Hans Schutijser is speciaal vanuit Rotterdam naar Vlissingen gekomen om nog eenmaal de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen te bezoeken. De 67-jarige heeft warme herinneringen aan de kerk. Hij is er gedoopt, vierde daar zijn eerste communie en is er getrouwd. En tussendoor was hij er misdienaar en acoliet. ,,En straks is het dus geen kerk meer. Dan is het een hotel.”

26 maart