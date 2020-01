Bewoner houdt minderjarige inbreker aan in woning Middelburg

Bijna 100 auto's vorig jaar in Zeeland in vlammen op

4 januari VLISSINGEN - Het aantal autobranden in Zeeland in 2019 wijkt nauwelijks af van het ‘topjaar’ 2018. Volgens de website Alarmeringen.nl gingen vorig jaar 92 auto's in vlammen op. Dat is één auto minder dan in 2018.