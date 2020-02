Betty: ‘Het verlangen naar Vlissingen wordt met de jaren intenser’

Wanneer het stormt in Nederland, denkt Betty Betty Röling van der Endt (63) automatisch aan Vlissingen. ,,De golven zorgen bij stormachtig weer altijd voor een magnifiek beeld in Vlissingen”, vertelt Betty. ,,Als je aan de kust bent opgegroeid blijf je levenslang verlangen naar die plek. Het is een voorrecht om op te groeien op zo’n prachtige plek.” Vol prettige herinneringen kijkt ze terug op een jeugd vol zomerse herinneringen. Ze slaagt er perfect in de beelden van toen levendig voor zich te zien. ,,Als ik mijn ogen sluit zie ik de zon die schittert op het water van de Westerschelde. Schepen uit alle delen van de wereld die aan je voorbij glijden. Nergens ter wereld komt de scheepvaart zo dicht langs de kust als in Vlissingen. Hoe bijzonder is dat? Strandhuisjes die worden opgebouwd, ieder seizoen weer. Terrassen op de boulevard die weer tot leven komen Oftewel, het begin van de zomer.”