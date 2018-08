Bestuurder snorscooter ziet auto over het hoofd en raakt gewond

Molukse wijk Oost-Sou­burg viert 36ste Midzomer­feest

18:04 OOST-SOUBURG - Het zonnetje was zaterdag precies op tijd terug voor het 36e Midzomerfeest in de Molukse wijk in Oost-Souburg. Kraampjes voor de huizen, lange tafels midden op straat om aan te eten, drinken, babbelen. En natuurlijk veel muziek en dans.