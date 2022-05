Bestuurder elektrische step gewond na botsing bij Vlissingen

WEER EVEN THUIS ‘Ondernemen trekt mij aan’

Ze waren in 1981 de eerste bewoners van Poolsterstraat 1 in Oostkapelle. In de nieuwe wijk werd dit rijtje huizen als eerste opgeleverd. ,,Sindsdien is er niet veel veranderd,” vertelt Manon Kluijfhout. ,,Ook mijn ouders wonen hier nog steeds.”

9:30