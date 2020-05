Bestuurder aangehouden na eenzijdig ongeval in Grijpskerke

De hulpdiensten kregen rond 06.50 uur een melding van een ongeval met letsel. Tussen de kruisingen Zandvoortseweg en Zoetendaalseweg bleek een personenauto van de weg te zijn geraakt. Via de bosjes en enkele boompjes belandde de Renault Clio via het vrijliggende fietspad in een sloot. Het voertuig ketste vanzelf terug en kwam op het fietspad tot stilstand.