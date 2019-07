Bestuurder (33) speedboot Zoutelande zit nog vast

De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Bij het ongeval kwam een 15-jarige meisje uit Limburg om het leven. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Langstraat in Zoutelande. Veel mensen zagen het drama gebeuren. Volgens getuigen had het speedbootje iemand aan het strand afgezet en was daarna weer weggevaren.

De regels van de gemeente Veere verbieden nadrukkelijk dat boten met een motor van en naar het strand varen. Verder mogen ze voor het strand niet harder dan 5 km per uur varen. In de algemene plaatselijke verordening staat nadrukkelijk dat het verboden is ‘op het strand of in de zee met een vaartuig, voertuig, door het bedrijven van een (water)-sport op zich op enige andere wijze te gedragen dat daardoor gevaar of overlast aan andere strand- en zeegebruikers wordt veroorzaakt’.