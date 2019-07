Bestuurder (33) speedboot Zoutelande zit nog vast, Landelijke Eenheid start onderzoek

ZOUTELANDE - De Landelijke Eenheid van de politie gaat onderzoek doen naar de dodelijke aanvaring voor de kust van Zoutelande. Hierbij kwam een 15-jarige meisje uit Neer in Limburg om het leven.De bestuurder van de speedboot die dinsdag bij Zoutelande een rubberbootje overvoer zit nog vast. Het is een 33-jarige man uit Koudekerke.

Inmiddels is wat meer duidelijk over het incident. De bestuurder van de speedboot is direct na het ongeval met het rubberbootje naar de kant gevaren. Daar is het bewusteloze meisje door omstanders opgevangen en gereanimeerd. Daarna hebben ambulancemedewerkers het over genomen. Helaas mocht alle hulp niet meer baten en is het meisje aan haar verwondingen overleden.

Onderzoeksspecialisten

De bestuurder van de speedboot is vanmorgen gehoord door agenten van de Landelijke Eenheid. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is overgenomen door een onderzoeksteam. Daar zitten specialisten op het gebied van ongevallen op het water. Agenten van de Zeeuwse politie hebben inmiddels diverse getuigen gehoord. Deze verslagen worden bij het onderzoeksdossier van de Landelijke Eenheid gevoegd. Uitsluitsel over de toedracht zal naar verwachting nog enige tijd duren.

Veel mensen zagen het drama gebeuren. Volgens getuigen had het speedbootje iemand aan het strand afgezet en was daarna weer weggevaren.