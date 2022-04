Bestelbus brandt uit in Koudekerke

De bestelbus gaf rond 04.30 uur, door een zogeheten Ecall, zelf een alarmering richting de hulpdiensten dat er iets was gebeurd. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was bij de kruising van de Weststraat met de Anthonissenstraat bleek de bestelbus in de brand te staan. Het vuur was vlug onder controle maar de bestelbus was niet meer te redden. Een auto die op een naastgelegen oprit stond, liep door de brand ook lichte schade op. Er is niemand gewond geraakt. Het is nog niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt.