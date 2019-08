Beste strandredders van Europa strijden dit weekend met elkaar op Badstrand in Vlissingen

Vijf jaar cel geëist tegen jaloerse Vlissinger

5 augustus MIDDELBURG - Tegen de 28- jarige Vlissinger T. G. en zijn ex-partner C. M. (27) zijn gisteren in Middelburg celstraffen geëist van vijf jaar respectievelijk achttien maanden. Daarvan zijn er zes voorwaardelijk. De man, die als extreem jaloers bekend staat, wordt ervan verdacht twee mannen ernstig te hebben mishandeld. Tegen een kennis van G., de 26-jarige Vlissingse E. A. die hem in Rotterdam zou hebben geholpen, was vrijspraak geëist.