Besmette asielzoekers noodopvang Middelburg naar speciale opvang buiten Zeeland

Clubhuis water­scouts verboden terrein na stormscha­de: lunchen op de kade en geen plek om op te warmen

MIDDELBURG - Zeilen en roeien konden de waterscouts van de Lutem-groep zaterdag wel. Maar opwarmen met warme chocolademelk in het clubhuis naast de Seismolen in Middelburg zat er niet in. Het monumentale scoutinggebouw is voorlopig grotendeels verboden terrein nadat er tijdens de storm van donderdag een boom op viel.

23 oktober