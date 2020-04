Beschonken bestuurder veroorzaakt eenzijdig ongeval A58

Code rood in de Zeeuwse natuur, want het is er kurkdroog

27 april WESTENSCHOUWEN - Rook je en maak je een ommetje in de Zeeuwse natuur? Let dan op dat je geen peuken in het wilde weg gooit. Want het is nu zo droog dat de kans op natuurbranden extreem groot is. Er geldt een soort van code rood en de buien in de komende dagen veranderen daar niet direct iets aan.