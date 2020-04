Beschonken bestuurder knalt op geparkeerde auto in Vlissingen en probeert te vluchten

De bestuurder vluchtte kort na het ongeval. Maar de politie wist de persoon even later op te sporen in dezelfde straat. Bij de persoon werd een blaastest afgenomen. Daaruit bleek dat de automobilist had gedronken. De politie moet nog onderzoeken hoeveel alcohol de bestuurder precies had gedronken. Daarvoor is een uitgebreidere ademanalyse nodig.