Bert van Hove schrok van absurde verhoging schoonmaakkosten door L’Escaut; honderden ouderen dupe van ‘rekenfoutje’

Van Hove en enkele andere bezorgde bewoners trokken bij L’Escaut aan de bel toen ze de eindafrekening voor servicekosten over 2020 ontvingen. Zij betalen voor stookkosten, elektra, elektra privé, water, schoonmaak en de huismeester. Dit jaar viel op dat de kosten voor schoonmaak vele malen hoger uitvielen dan in voorgaande jaren. Zo werd bij Ter Reede over 2020 een totaalbedrag van 108.036,53 euro in rekening gebracht, waar dat in 2019 nog 54.385,66 euro was. Een verdubbeling. Per huishouden kwam dat neer op ongeveer 250 euro aan extra kosten voor schoonmaak alleen.