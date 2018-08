Bermbrand langs N57 bij Veerse Meer, weg in beide richtingen dicht

Huiseige­naar in Zoutelande mag bouwen, maar niet verhuren

13:30 DEN HAAG - De gemeente Veere moet de eigenaar van een woning in het Duinstraatje in Zoutelande een sloopvergunning geven en een vergunning voor nieuwbouw van het pand. Dit besliste de Raad van State in het hoger beroep van de eigenaar. Die moest wel beloven het huis niet te verhuren.