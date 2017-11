Berging lpg-wagon in volle gang

Twee grote kranen van Mammoet moeten het gevaarte optillen en op de rails plaatsen. De voorbereiding van het ophijsen van de ketelwagon gaat in elk geval uren in beslag nemen.



Als de wagon weer op zijn wielen staat en is weggesleept, begint ProRail aan het herstel van het spoor aan de Frankrijkweg. In de loop van woensdag zouden er weer treinen over de spoorlijn naar Vopak, waar de wagon vandaan kwam, kunnen rijden.



De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend. De Inspectie Leefomgeving en Transport is bezig met een onderzoek. De resultaten worden pas donderdag verwacht.