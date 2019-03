Berging binnenvaartschip Cardium bij Borssele gaat van start

Ruzie over trekken­wand schouwburg duurt voort

9:00 MIDDELBURG – De trekkenwand in de Middelburgse schouwburg wordt deze zomer vernieuwd. Exploitant Frans Lievens betaalt de kosten voor de onderdelen maar rekent erop dat de gemeente ze uiteindelijk voor haar rekening neemt. Vrijwillig, na tussenkomst van een bemiddelaar of na een beslissing van de rechtbank. Want Lievens vindt dat de gemeente contractueel verplicht is de kosten, die kunnen oplopen tot zo’n vijf ton, voor haar rekening te nemen. ,,Dat heb ik zwart op wit.”