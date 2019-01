Beoordeling op Zoover maakt zeker verschil voor Zeeuwse accommodaties

Ritthem onderzoekt mogelijkhe­den voor een dorpsmani­fes­ta­tie

15:20 RITTHEM - Ritthem ‘has got talent’ is de overtuiging van de Dorpsraad Ritthem. Die belegt dinsdag 22 januari in het dorpshuis annex Klein Theater De Verwachting een dorpsoverleg over een mogelijke Ritthemse manifestatie.