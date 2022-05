Beoogd wethouder Geoffrey Sips verkoopt gelijknamig bedrijf, maar de naam blijft

Toen hij vorig jaar de vraag kreeg of hij wethouder wilde worden, was zijn eerste gedachte nee. Hij zit al 22 jaar in vastgoed en dat beviel hem eigenlijk prima. Maar de vraag bleef hangen en hij besloot advies in te winnen om een en ander met elkaar te combineren. Anders dan in Veere, waar VVD’er Ruud van Holten parttime voor de gemeente gaat werken, leek dat in Vlissingen voor hem geen optie vanwege het gevaar van belangenverstrengeling. Sips: ,,Maar omdat ik toch toe was aan een nieuwe uitdaging heb ik mijn bedrijf in afwachting van de uitslag van de verkiezingen alvast verkocht.”