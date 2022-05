Benefietfestival A Tribute to Woodstock kleurt Abdijplein Middelburg: ‘Ik ga lekker Joe Cocker draaien’

met video Plots staat Lourens oog in oog met een walvis bij Westkapel­le: ‘Het was schitte­rend, maar ook best link’

Lourens Janisse wist niet wat hij zag tijdens een vistochtje maandagmorgen op de Noordzee voor de kust van Westkapelle. Vanuit het niets dook ineens een bultrug walvis op in het water. Janisse pakte meteen zijn telefoon om het dier vast te leggen. ,,Hij zwom naar ons toe, maar we waren ook wel wat angstig. Ons bootje is niet zo groot en we waren drie a vier kilometer uit de kust.”

23 mei