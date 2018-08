Bemiddeling tussen Scoutcentrum Veere en buren over overlast kamperende jeugd

MIDDELBURG - Scoutcentrum Veere en twee buren zijn weer in gesprek over een oplossing voor overlast door kamperende jongeren. Een bemiddelaar helpt beide partijen de al jaren voortdurende onenigheid bij te leggen.

Een eerste gesprek met hulp van Buurtbemiddeling Walcheren vond twee weken geleden plaats, een tweede volgt in september. De buurtbemiddeling is ingezet op initiatief van de gemeente Middelburg en Veere steunt dit initiatief, laat burgemeester Rob van der Zwaag weten.

De buren klagen over onder meer nachtelijke geluidsoverlast en rook van kampvuren die hun huizen inwaait. ,,De klachten zijn bij de gemeente Veere al langer bekend, wij zijn er dit jaar bij betrokken geraakt. De twee families delen hun frustraties en het scoutcentrum zegt er alles aan te doen om overlast te voorkomen'', zegt wijkmanager Klara Venema van de gemeente Middelburg. Middelburg heeft controles op overlast uitgevoerd maar geen maatregelen genomen. ,,Via buurtbemiddeling is de basis gelegd voor verdere gesprekken.''

Overloopterrein

Scoutcentrum Veere heeft nu 48 jaar een terrein aan het Veerse Meer vlakbij Kleverskerke. Het gebruikt in de drukke zomermaanden ook een overloopterrein, dat 't Poldertje heet. Aan weerszijden daarvan staan huizen, één op Veers grondgebied en één op Middelburgs grondgebied. De gemeentegrens loopt dwars over dat overloopterrein.

Klachten over overlast zijn zeker niet nieuw. Vorig jaar brachten de twee buren die weer duidelijk naar voren bij de gemeente Veere. Die repareerde het bestemmingsplan voor 't Poldertje, zodat de scouting daar haar activiteiten kan voortzetten. De buren grepen dat aan om hun klachten - die voor één buurman al teruggaan tot 1989 - nogmaals te verwoorden.

Zonder betere afspraken wilden zij een verbod dat al dit jaar zou ingaan, maar de Raad van State wees dat verzoek af. In het najaar buigt de Raad van State zich nogmaals over de kwestie om tot een definitief oordeel te komen.

maatregelen

Bram Nonnekens van Scoutcentrum Veere en buurman Maurice Tramper zijn tevreden over de bemiddeling die nu plaatsvindt. Nonnekens: ,,Ik zeg niet dat er geen incidenten zijn, maar het is ook niet zo dat het een voortdurende bende is. Wij hebben ook al maatregelen genomen en onze kampregels extra onder de aandacht gebracht. Het is goed dat we nu rechtstreeks praten.''