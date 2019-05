Beloning voor gouden tip over roofoverval Hrieps

Vrijwilli­gers Hrieps aangesla­gen: ‘Die overval, het is zwaar klote’

7:07 GRIJPSKERKE - ,,Dit moet georganiseerd zijn. Dat kan niet anders”, zegt Mike Minderhoud terwijl hij samen met andere vrijwilligers op het terrein van Hrieps meehelpt bij het afbreken van de festivaltenten. Net als veel andere vrijwilligers is de inwoner van Meliskerke zwaar aangeslagen door het nieuws dat overvallers in de nacht van zaterdag op zondag een groot deel van de dagopbrengst van het festival hebben gestolen. Ze drongen een woning aan de Keizerstraat in Grijpskerke binnen, troffen daar de bewoonster aan, eisten het geld en verdwenen vervolgens met de buit in een auto. ,,Dit is georganiseerd.”