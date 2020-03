Belangen provincie en Vlissingen over compensatie kazerne lopen niet meer parallel

TERUGLEZEN: Premier Rutte snapt boosheid Zeeuwen: ‘De woede is nog steeds voelbaar. Recht uit het hart’

22:09 VLISSINGEN - Ze waren boos en teleurgesteld, voelden zich bedrogen en belazerd. Zo'n 500 Zeeuwen waren vanavond aanwezig op de bijeenkomst met minister-president Mark Rutte in het Vlissingse Arsenaaltheater. De belangrijkste vragen die de premier beantwoordde waren: waarom komt de marinierskazerne niet naar Zeeland en hoe denkt hij de niet nagekomen afspraken te compenseren? ,,Het was een stevige avond, de woede is nog steeds voelbaar. Recht uit het hart.”