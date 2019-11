Bejaarde vervuilde man in Middelburg ook door professionele hulpverlening in de steek gelaten

Oplossing gezocht voor t-tag-gebruikers bij parkeerga­ra­ges Vlissingen

14:07 VLISSINGEN - T-tag-exploitant Movenience overlegt met de leverancier van de nieuwe Vlissingse betaalsystemen in de parkeergarages over een oplossing voor het t-tag-probleem. Door de vervanging van de verouderde betaalautomaten in de garages zijn t-tags daar eind deze maand niet meer te gebruiken.