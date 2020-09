Bejaarde fietser gewond na voorrangsfout in Vlissingen

Onderne­mers zijn uitstel van renovatie zat: het station van Middelburg zakt door zijn fundering

16 september Tegels en ramen die spontaan kapot springen, een keukenvloer met stutten, stukken van lijsten die vallen: het is niet verantwoord om nog een restaurant te drijven in het stationsgebouw van Middelburg. Het rijksmonument zakt letterlijk door de fundering de kelders in.