Bejaarde automobilist belandt in de sloot

Middelburg rekent toch op kabelbelasting

15:11 MIDDELBURG – De gemeente Middelburg rekent erop dat tot en met 2021 er jaarlijks minimaal 275.000 euro wordt ontvangen via de kabelbelasting. Dat kan ruim het drievoudige worden als de rechter in hoogste instantie beslist dat het terecht is dat gemeenten deze belasting heffen. In dat geval moet ook netbeheerder Enduris betalen en ontvangt Middelburg de komende jaren telkens 967.000 euro.